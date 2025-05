Dog house : un chien pour la vie S3 E7 - C’est un signe !

Diffusé le 12/07/2022

Lee et Ashley, en couple, ont décidé de sauter le pas et d’adopter un chien. Ron fête bientôt ses 80 ans et aimerait trouver un compagnon canin pour se sentir moins seul. Kaia et ses parents tentent d’oublier leurs précédents chiens en en cherchant un nouveau.