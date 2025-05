Dog house : un chien pour la vie S1 E7 - Touche pas à mes affaires

Diffusé le 08/09/2022

Maia, 8 ans et son frère, Xavi, 5 ans, cherchent le compagnon de jeu idéal. Mais c’est surtout Xavi qui a besoin d’un ami, car Maia s’entraîne pour devenir une gymnaste accomplie. Quant à Janet, 70 ans et rockeuse invétérée, elle vient de perdre son mari et souffre de rentrer dans une maison vide. À la Dog House, on fait tout pour répondre à leurs désirs.