Donovan magicien : spéciale ski Donovan magicien : spéciale ski

Lire la vidéo

Diffusé le 21/12/2025

Donovan a décidé de se mettre en danger et de tenter l'impossible : faire des tours à la montagne ! Un défi incroyable dans des conditions très difficiles pour un magicien : il fait froid, humide et faire des tours de magie avec des moufles n'est pas chose aisée. Donovan va donc devoir redoubler de créativité pour surprendre les gens. Tout y passera : les plans des pistes, les sticks à lèvres, les forfaits de ski, les moniteurs de ski... Une chose est sûre, Donovan est meilleur magicien que skieur !