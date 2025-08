Downton Abbey S4 E9 - Dernières festivités

Les Grantham se rendent dans leur résidence londonienne, avec Mme Hughes et Daisy. Cora attend sa mère et son frère, venus des États-Unis. Edith se remet difficilement d'avoir accouché dans le plus grand secret et abandonné son enfant. Rosa rencontre le prince de Galles alors qu'elle assiste à une réception.