Downton Abbey S1 E4 - Entre ambitions et jalousies

Diffusé le 26/08/2012

M. Bates encourage William à inviter Daisy à la foire, mais Thomas le devance sans scrupule. Sybil s'intéresse de plus en plus à la politique, tout comme Branson, le nouveau chauffeur de la famille. Mme Hughes revoit un vieil ami. Quant à Violet, elle souhaiterait régler les questions concernant l'héritage le plus vite possible...