Downton Abbey S2 E8 - Épidémie

Les préparatifs du mariage de Matthew et Lavinia avancent. Lady Sybil annonce à ses parents qu'elle souhaite épouser Branson et le suivre à Dublin, où il veut entamer une carrière de journaliste politique. Une épidémie de grippe espagnole s'abat sur Downton Abbey. Carson puis Cora et Lavinia sont touchés…