Downton Abbey S4 E1 - La succession

Lire la vidéo

Six mois après la mort prématurée de Matthew, Mary, devenue mère, est inconsolable et continue de porter le deuil alors que Robert et Violet ne sont pas d'accord sur la manière de l'aider. Carson doit affronter un passé peu glorieux tandis qu’Edith rejoint Michael Gregson à Londres pour être présentée à ses amis…