Downton Abbey S2 E10 - L'esprit de Noël (2/2)

Les Crawley organisent une grande fête pour Noël 1919 et le jour de l'an malgré le souvenir des hommes tombés au combat, la peste espagnole qui sévit et le procès de Bates. Robert, Mme Hughes et O'Brien, entendus en qualité de témoins, ont bon espoir d'obtenir sa libération…