Downton Abbey S3 E1 - Mariage à Downton

Diffusé le 06/09/2013

Pendant les préparatifs des noces de Mary et Matthew, Robert apprend qu’il est ruiné et que les jours de Downton sont comptés. De son côté, Matthew découvre que le père de Lavinia l'a placé en troisième position sur son testament ; le premier étant mort et le second porté disparu…