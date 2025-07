Downton Abbey S2 E7 - Nouvelles vies

La guerre est finie. Les derniers officiers convalescents ont quitté Donwton Abbey, laissant Edith et Sybil désœuvrées. Matthew retrouve miraculeusement l'usage de ses jambes et annonce alors à nouveau son mariage avec Lavinia. Mais Violet n'est pas dupe et lui fait avouer son amour indéfectible pour Mary…