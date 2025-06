Downton Abbey S1 E1 - Question de succession

Diffusé le 19/08/2012

Avril 1912. Le comte de Grantham et son épouse Cora apprennent que les deux héritiers potentiels de la demeure de Downton Abbey, le cousin germain du comte et son fils Patrick, sont morts lors du naufrage du Titanic. Les Crawley n'ont eu que trois filles, Lady Mary, Lady Edith et Lady Sybil, or seul un héritier mâle peut hériter du domaine. Le nouvel héritier est ainsi un arrière petit cousin du comte, Matthew Crawley, un avocat qui vit avec sa mère Isobel...