Downton Abbey S2 E6 - Retour à Downton

Un officier canadien défiguré se confie à Lady Edith : il affirme être le cousin Patrick et avoir survécu au naufrage du Titanic. Cette nouvelle embarrasse tout le monde et Lord Grantham décide de lancer une enquête. Alors que l'armistice est enfin signé et que la Première Guerre mondiale prend fin, Isobel compte transformer Downton Abbey en hôpital permanent...