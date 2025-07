Downton Abbey S1 E6 - Secrets dévoilés

Sybil se retrouve en danger lorsqu'une bagarre éclate lors d'un événement politique auquel elle assiste en secret. Mary et Matthew continuent de se rapprocher, ce qui conduit à une proposition de mariage pour le plus grand plaisir de Cora et Violet. Cependant, les événements entourant le décès de M. Pamuk se propagent. Thomas poursuit son plan pour se débarrasser de M. Bates...