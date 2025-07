Dr Cath et Ludo au bout du monde - Costa Rica Dr Cath et Ludo au bout du monde - Costa Rica

Diffusé le 27/07/2025

Dr Cath et Ludo se rendent au Costa Rica, un pays d'Amérique Centrale à la biodiversité exceptionnelle. Entre l'observation des baleines, la recherche d'espèces exceptionnelles et la cueillette en pleine jungle, ils découvrent que cette nature luxuriante est très fragile. Mais ils auront l'occasion de se rendre utiles, notamment dans un refuge qui abrite des milliers de chiens des rues. Ils vont également faire des rencontres humaines incroyables et passer des moments inattendus, mais parfois dangereux.