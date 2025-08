Dr Cath et Ludo au bout du monde - Québec Dr Cath et Ludo au bout du monde - Québec

Lire la vidéo

Dr Cath et Ludovic Daxhelet se rendent au Québec en hiver. Dans les Laurentides et l'Outaouais, les températures atteignent souvent les -20 degrés. Les deux aventuriers partent à la rencontre de locaux pour vivre des expériences humaines, mais aussi pour voir des animaux dans leur milieu naturel. Ils pratiquent des activités nature et insolites en mettant en avant l'aspect éco-responsable comme la pêche blanche sous la glace. L'objectif étant de sensibiliser à la préservation du monde animal, de la faune et de la flore.