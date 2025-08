Dr Cath et Ludo au bout du monde - Zimbabwe Dr Cath et Ludo au bout du monde - Zimbabwe

Dr Cath et Ludovic se rendent en Afrique australe, en pleine savane zimbabwéenne, où ils approchent des rhinocéros que des chercheurs tentent de sauver de l'extinction. Ils naviguent sur le Zambèze, au milieu des hippopotames et des crocodiles. Après un safari de nuit, et quelques rencontres fortuites avec lions et éléphants, leur périple s'achève devant les époustouflantes chutes Victoria.