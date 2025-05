Dr Cath - Mission adoption S2 E1

Lire la vidéo

Diffusé le 03/07/2021

À la SRPA de Liège, Tino, un chien de 14 ans, est en voie d'adoption. L'équipe d'« Animaux en péril » intervient dans une ferme pour sauver dix bovins après le suicide du propriétaire. Fabrice et Dr Cath vont chez un propriétaire pour saisir un chien. Dr Cath et Fabrice rendent visite à Duke, un chien adopté lors de la première saison. Un chien vient d'arriver à la SRPA de Liège et son état est assez préoccupant.