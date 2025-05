Dr Cath - Mission adoption S2 E2

Diffusé le 03/07/2021

Le propriétaire a contacté la SRPA de Liège pour récupérer Stella, le chien perdu précédemment à qui Dr Cath fait passer une visite chez un vétérinaire. Sophie raconte le passé de Léon, un cheval d'une vingtaine d'année. Dr Cath retrouve Babette, une chèvre qu'elle avait poursuivie lors de la première saison et apprend que Babette a mis au monde deux chevreaux. À la SRPA de Liège, une dame vient de récupérer son chien qui s'est enfui. Au refuge, le cheval d'une propriétaire est mort et elle espère adopter. Elle fait la rencontre de Léon. Fabrice et Dr Cath partent en mission pour stériliser des chats errants. La première rencontre avec Tino n'a pas abouti à une adoption mais une nouvelle rencontre est bientôt prévue.