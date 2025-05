Dr Cath - Mission adoption S1 E3

Sophie et le Dr Cath vont chez Magalie pour voir comment seront accueillis les lamas. Fabrice présente au Dr Cath un braque de Weimar d'un an et demi, recueilli quelques jours plus tôt. C'est le grand jour pour Xérès, qui part dans sa nouvelle famille, chez Alice. À Liège, Fabrice présente au Dr Cath un compagnon dont l'histoire l'a beaucoup marqué. Sophie raconte le passé de la brebis Heidi et ses petits Hansel et Gretel, dont elle espère une adoption prochaine. Le Dr Cath assiste à l'adoption d'un shih tzu baptisé Chanel et Sophie annonce à Magalie qu'elle peut adopter les trois lamas.