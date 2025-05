Dr Cath - Mission adoption S1 E4

Diffusé le 03/11/2019

L'équipe « d'Animaux en péril » intervient en urgence pour sauver 14 chevaux agonisant en plein soleil chez un multirécidiviste. À Liège, Fabrice et le Dr Cath retournent voir Archie, un chat laissé à l'abandon sur la voie publique. Le centre recueille Poly, un poney maltraité pendant dix années, rendu infirme et subissant de grandes souffrance à cause de la négligence de ses sabots. Fabrice et le Dr Cath se rendent chez le propriétaire de la petite biquette Bambi, pour voir s'il peut récupérer l'animal. C'est l'heure du grand départ au refuge pour les trois lamas. Le Dr Cath rencontre Léti, un chien abandonné qui n'a pas encore eu la joie d'être adopté. L'équipe est appelée en urgence pour intervenir auprès d'une chèvre errant parmi les vaches.