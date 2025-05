Dr Cath - Mission adoption S2 E4

Diffusé le 03/07/2021

Les équipes d'« Animaux en péril » attendent le propriétaire pour pouvoir procéder à la saisie des animaux. Une famille se rend au refuge pour rencontrer Vanille, un labrador, en vue d'une adoption. On découvre l'histoire de Winston, un poney recueilli au refuge. Fabrice et Dr Cath retournent chez le particulier pour la stérilisation des chats sauvages. C'est le jour de l'adoption pour Babette et ses deux chevreaux. Nouvelle opération sauvetage pour Dr Cath et Fabrice à la suite d'un appel pour un chat mal en point.