Dr Cath - Mission adoption S1 E5

Lire la vidéo

Diffusé le 10/11/2019

La poursuite de la chèvre continue pour le Dr Cath qui n'est pas au bout de ses peines. Le refuge reçoit la visite d'une famille venue adopter Duke, un braque de Weimar, un propriétaire ayant dû abandonner ses vaches pour leur éviter l'abattoir et les deux sœurs qui ont confié leurs cochons.Fabrice et le Dr Cath rendent visite à Archie, rebaptisé Gizmo depuis son adoption, et Athéna, un husky arrivé il y a deux mois.Fabrice et Dr Cath se déplacent chez les nouveaux propriétaires de Chanel, un des shih tzu recueillis au refuge.Mauvaise nouvelle au refuge avec le retour de Naya, le berger d'Anatolie.Fabrice et le Dr Cath vont sur le lieu d'un accident où un chien a été percuté par une voiture et laissé à l'abandon.