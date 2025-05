Dr Cath - Mission adoption S2 E5

Diffusé le 03/07/2021

Le chat, récupéré par saisie chez la propriétaire, arrive au refuge pour une visite chez le vétérinaire. Sophie explique l'histoire de Largo, un jeune cheval recueilli au refuge « Animaux en péril ». C'est le jour de l'adoption pour Rodney, le jeune bouc, et de son ami Fletcher. Dr Cath et Fabrice retrouvent Zébra, la chienne saisie précédemment. Deux visiteurs visitent les cochons chez « Animaux en péril », en vue d'une adoption. Fabrice et Dr Cath rencontrent un chaton opéré d'un œil.