Dr Cath - Mission adoption S1 E6

Lire la vidéo

Diffusé le 17/11/2019

Fabrice et le Dr Cath s'occupent du chien blessé en pratiquant une radio pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dommages internes. Petite balade pour Pepsi, un cochon dont nous apprenons la triste histoire... Fabrice et le Dr Cath vont prendre des nouvelles de Léti puis se rendent sur une intervention où Minuit, un american staff, a été retrouvé dans le jardin d'un particulier. C'est le jour du départ pour Pokemon, un poney du refuge, et celui de l'adoption d'Athéna, le jeune husky. Au refuge, le Dr Cath retrouve les chevaux recueillis il y a quelques semaines. Naya reçoit de la visite qui pourrait peut-être rapidement déboucher sur une adoption…