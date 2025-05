Dr Cath - Mission adoption S2 E8

Lire la vidéo

Diffusé le 10/07/2021

Sandrine adopte Mélusine et deux autres poules. Fabrice et Dr Cath prennent des nouvelles du chaton recueilli chez la vieille dame. Philippe vient voir les deux cochons qu'il a sauvés. Catherine retrouve une jument saisie qui vient d'être adoptée par Julie. Fabrice et Dr Cath font une visite de contrôle sur un chien récemment adopté puis repartent chez un particulier à la suite d'une plainte.