Dr Cath - Mission adoption S2 E9

Diffusé le 21/11/2021

Au refuge, on apprend l'histoire du taureau Tyson. Dr Cath retrouve le chaton récupéré chez la vieille dame et les moutons récemment saisis sont adoptés. Fabrice et Dr Cath rendent visitent à Naya, adoptée précédemment. Le chaton qui avait perdu un œil va retrouver sa maîtresse.