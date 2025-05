Dr Cath - Mission adoption S3 E6

Lire la vidéo

Diffusé le 22/10/2022

À Liège, Dr Cath rencontre deux magnifiques Husky rescapés des inondations. Chez Christelle à Equi'chance, découvrez le parcours très difficile du mouton Amy, son petit chouchou. Et chez Animaux en Péril, Dr Cath retrouve une vielle connaissance et prête main-forte à Sophie et Jean-Marc.