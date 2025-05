Dr Cath - Mission adoption S3 E7

Diffusé le 05/12/2021

Dr Cath et Christelle d'Equi'chance ont une bonne nouvelle : le petit protégé du refuge, Tom le bouc, est enfin adopté par une nouvelle famille. À Liège, le chien Pongo va également rejoindre une vie meilleure. À Ath, Dr Cath découvre deux vaches écossaises saisies et recueillies chez Animaux en Péril tandis que la belle jument Akurery fait ses premiers pas dans sa nouvelle maison. Et enfin, Animaux en Péril et la SRPA de Liège se retrouveront pour aller sauver deux ânes abandonnés chez leur propriétaire.