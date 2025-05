Dr Cath - Mission adoption S5 E3

Diffusé le 17/09/2023

Fabrice, de la SRPA, et Sophie, du Rêve d’Aby, saisissent quatre ânes sans-abri qui se montreront plus têtus que prévu. À Liège, découvrez le refuge pour animaux de ferme « Animal sans toit », ouvert par Fabrice. Enfin, Dr Cath prêtera main forte aux équipes de Help Animals pour amener Sarah, un cochon, et Walter, un âne, dans leur nouvelle famille d’adoption.