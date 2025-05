Dr Cath - Mission adoption S5 E4

Diffusé le 24/09/2023

Direction Quaregnon où Help Animals tentera de saisir une quinzaine d’animaux dont des poneys enfermés dans de terribles conditions et des chevaux qui ne se laisseront pas facilement approcher. À la SRPA de Liège, Catherine rencontre des adoptantes pour le chien Toby, déposé 2 jours après avoir été donné comme cadeau à une famille. Au refuge Le Rêve d’Aby, le cheval Pims revient d’une observation dans une clinique spécialisée car on lui soupçonnait une maladie.