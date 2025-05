Dr Cath - Mission adoption S5 E6

Lire la vidéo

Diffusé le 23/11/2024

Fabrice de la SRPA est en plein sauvetage d’un cheval fort amaigri, saisi à Awans, pour qui toute l’équipe est aux petits soins. Au refuge Help Animals, Maxime a une relation particulière et touchante avec une oie qu'il a recueillie quand elle n'était qu'un oison. Enfin, Pedro et Nono, les ânes sauvés par refuge Le Rêve d’Aby, ont retrouvé le bonheur chez un nouvel adoptant où l’âne Kikou, déjà sur place, se fera une joie de les accueillir.