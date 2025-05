Dr Cath - Mission adoption S5 E7

Diffusé le 15/10/2023

Au refuge Help Animals, Ashley, un zébu plutôt têtu saisi il y a quelque temps, progresse petit à petit dans son nouvel environnement. À la SRPA de Liège, Démon, un husky perdu déposé une semaine plus tôt, retrouve son maître venu le récupérer. Au refuge Le Rêve d'Aby, ce sont de touchants adieux entre le propriétaire d'un shetland, très souffrant, et son poney dont il doit s’en séparer.