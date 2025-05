Dr Cath - Mission adoption S5 E8

Diffusé le 22/10/2023

Les équipes du refuge Le Rêve d'Aby interviennent dans une maison où des cochons et cochons d'Inde sont miraculeusement rescapés. Ensuite, Dr Cath et les équipes de Help Animals se remémorent une saisie de chevaux durant laquelle ils ont recueilli Wood. Quatre ans après, Wood est adopté avec Rony, un cheval du même âge, pour compagnon. À la SRPA de Liège, le berger suisse Taylor a trouvé une maison malgré son tempérament fougueux et semble apprécier ses nouveaux maîtres.