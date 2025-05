Dr Cath - Mission adoption S1 E2

Lire la vidéo

Diffusé le 20/10/2019

À Liège, le Dr Cath et Fabrice viennent d'être appelés pour une urgence : récupérer des animaux d'élevage dont la majorité des chiens et chats sont dans un état dramatique. Un couple se rend au refuge pour adopter Naya, un berger d'Anatolie, et offrir à leur chien, en déprime depuis la perte de son compagnon de jeu, un nouvel ami. Alice se rend au refuge car elle possède une jument mais après avoir perdu récemment son ânesse, elle voudrait recueillir un cheval. Elle a eu un coup de cœur pour Xérès, qu'elle souhaiterait adopter. Le refuge reçoit également la visite de Magalie qui, pour un projet d'école alternative, souhaite rencontrer les lamas.