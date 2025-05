Dr Cath S1 E1

Diffusé le 30/03/2019

La première patiente du jour est Ruby, une chienne de 14 ans, chère à sa maîtresse, qui perd beaucoup de sang et souffre d'une infection. Le Dr Catherine Dufrane doit intervenir pour opérer la chienne. Une femme rapporte au cabinet une portée de chattons abandonnés dans la rue et enfermés dans un sac. La journée s'annonce pleine de rebondissements et la salle d'attente ne désemplit pas.