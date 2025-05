Dr Cath S1 E12

Lire la vidéo

Diffusé le 02/06/2016

Le Dr Catherine admet en urgence à son cabinet Siane, une chatte dont le comportement a changé et qui ne reconnaît plus ses maîtres. Jack, un bouledogue de 7 ans, souffre d'une tumeur à la mâchoire et d'une otite.