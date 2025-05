#Drague-moi si tu peux #Drague-moi si tu peux

Diffusé le 30/04/2025

Après #MeToo, comment drague-t-on aujourd'hui ? Selon une étude récente, 60 % des 25-34 ans considèrent qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexiste. Mais qu’en est-il vraiment ? À travers des témoignages variés, le documentaire explore l'évolution des codes de la séduction dans une société profondément marquée par #MeToo. La réalisatrice confronte son regard à celui de sa mère, et de Valérie Kaprisky, l’actrice icône des années 80. Pour les femmes de cette génération, #MeToo a ses limites, et ses excès. Comment réconcilier et draguer avec légèreté aujourd’hui ? Entre soirées exclusivement féminines, nouveaux modes de rencontre et persistance de vieux comportements, le documentaire dresse un état des lieux nuancé de notre nouveau rapport à la séduction.