Dressing VIP by Maeva S1 E6 - Adixia

Diffusé le 18/11/2021

Fraichement installée dans le sud de la France, Adixia nous accueille dans son dressing. L’occasion de revenir en images sur ses looks les plus extravagants depuis sa participation aux « Ch’tis à Hollywood » et de dévoiler ses pièces favorites.