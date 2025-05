Dressing VIP by Maeva S1 E3 - Giuseppa

Diffusé le 17/11/2021

Giuseppa est connue pour son style féminin et affirmé. Elle aime assortir le haut avec le bas pour trouver l’ensemble parfait mais aussi s'amuser à essayer des styles vestimentaires différents. Aux côtés de Maeva et de son chéri Paga, elle partage ses ensembles préférés et dévoile la pièce la plus chère à ses yeux.