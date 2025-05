Dressing VIP by Maeva S2 E8 - Hilona

Lire la vidéo

Diffusé le 02/06/2022

Maeva nous emmène en Corse à la découverte du dressing de la plus accro à la mode des influenceuses : Hilona. Pour elle, ce n’est pas une passion mais un métier. Et la jeune femme allie un style moderne et tendance en toutes circonstances.