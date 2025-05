Dressing VIP by Maeva S1 E5 - Julien

Lire la vidéo

Diffusé le 17/11/2021

C’est au tour de Julien d’accueillir Maeva dans son dressing. Au fil des années, le Marseillais a vu son style vestimentaire évoluer. Aujourd’hui, il dévoile les tenues qu’il préfère, la pièce la plus importante à ses yeux et revient sur ses looks de l’époque...