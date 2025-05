Dressing VIP by Maeva S1 E2 - Océane et Marine

Diffusé le 17/11/2021

Océane et Marine sont adeptes d'un style à la fois élégant et décontracté. Accompagnées de Maeva, elles acceptent d’ouvrir les portes de leur dressing… Entre tenues estivales, ensembles de sport et robes de soirée, il y en a pour tous les goûts.