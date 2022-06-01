e=m6 Comment les oiseaux et les avions font-ils pour voler ?

Mac Lesggy vous emmène dans la tour de contrôle de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. Visite guidée dans un lieu ultra sécurisé où les contrôleurs aériens assurent la sécurité des avions et de leurs passagers. Et découvrez les secrets scientifiques qui permettent aux avions ainsi qu’aux oiseaux de voler ! Oiseaux : des plus petits aux plus gros, les secrets de leur vol expliqué par la science ! Plongez au cœur du plus ancien rêve de l’humanité : voler comme un oiseau ! Découvrez comment des plumes parfaitement dessinées et des ailes ultra profilées transforment chaque battement en véritable miracle aérien. Muscles surpuissants, corps allégé, performances dignes d’un athlète olympique, rencontre avec des oiseaux, des plus petits aux plus grands ! Grâce à nos spécialistes, le vol des oiseaux n’aura plus aucun secret pour vous. Avions : comment font-ils pour voler… et à quoi sert une tour de contrôle ? En moyenne, 9 000 avions circulent chaque jour dans le ciel français ! Comment ces géants de métal de plusieurs centaines de tonnes réussissent-ils à s’arracher du sol et à voler sur des milliers de kilomètres ? Cap sur les coulisses du ciel avec une immersion exceptionnelle dans la tour de contrôle du plus grand aéroport de France : Roissy Charles-de-Gaulle. Entre moteurs surpuissants, ailes de haute précision, maîtrise parfaite des lois de la physique et ballet millimétré des avions pour voyager en toute sécurité, la magie de l’aviation se dévoile.