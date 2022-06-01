e=m6 Guilis, tournis, doigts fripés, coude hypersensible : pourquoi notre corps réagit ainsi ?

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Diffusé le 12/04/2026

Mac Lesggy répond aux questions que nous nous sommes tous posées un jour sur le corps humain ! Pourquoi sommes-nous plus ou moins chatouilleux ? Quand on tourne trop vite, on a souvent le tournis, pourquoi ? Test grandeur nature avec une artiste du Cirque d’Hiver Bouglione. Après avoir barboté dans l’eau, vous avez les doigts fripés. Comment la science explique-t-elle ce phénomène ? Vous allez découvrir les dernières hypothèses. Et enfin, pourquoi ça fait si mal quand on se cogne le coude ou le petit orteil ? Mac s’est volontairement cogné ces zones si sensibles… Pour le bien de la science !