e=m6 IA, imprimantes 3D, voitures autonomes : notre futur expliqué par la science !

Diffusé le 01/12/2024

Ces choses incroyables que l’intelligence artificielle peut faire pour vous ! Un avatar de Mac Lesggy a été généré par intelligence artificielle, aussi crédible que le vrai Mac ! Comment a-t-on pu le créer ? L’IA, c’est aussi des tas d’application au quotidien : faire des listes de courses, donner des idées de recettes, répondre à toutes nos questions en quelques secondes, et même aider les médecins ! Comment cela fonctionne-t-il ? Des experts de l’IA vous répondent ! Objets, gâteaux, maisons : les imprimantes 3D fabriquent tout ! De la petite figurine à la grande pièce pour réparer un avion, les imprimantes 3D révolutionnent notre quotidien ! Suivant le même principe on peut aujourd’hui imprimer des aliments ! De nombreux chefs et pâtissiers utilisent des imprimantes 3D alimentaires, pour fabriquer des moules et même imprimer directement des gâteaux ! C’est le cas de Nina Métayer, championne du monde de pâtisserie. Pourrons-nous bientôt rouler dans des voitures sans chauffeur ? S’il y a un endroit où le futur est déjà en marche, c’est dans nos voitures ! Le but : rouler dans un véhicule qui fait tout, tout seul ! On ne tient plus de volant, on n’appuie plus sur les pédales… on se laisse conduire ! Mac Lesggy s’est prêté à tous les tests à bord d’une voiture dernier cri !