e=m6 Inondations, éboulements : pourquoi les eaux débordent, pourquoi les montagnes s’écroulent !

Diffusé le 01/03/2026

Face aux colères de la nature, les humains sont peu de choses ! De plus en plus souvent ces catastrophes naturelles font la une de l’actualité. Mac Lesggy en examine deux avec les scientifiques : les inondations et les éboulements. Peut-on les prévoir et nous en protéger ? Direction l’Aiguille du Midi puis Beauvais ! Éboulements : comment la science scrute nos montagnes pour nous protéger ! Ce sont des phénomènes naturels brutaux et très impressionnants : les éboulements ! Des Alpes aux Pyrénées en passant par les falaises littorales, ils peuvent couper des routes, des voies ferrées ou des chemins pendant des mois ! Pourquoi la roche cède-t-elle brusquement ? Comment s’en protéger ? E=m6 vous emmène sur l’Aiguille du Midi dans une opération de sécurisation. Inondations : ce qui les provoque et comment s’en protéger ! Selon les dernières études de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), un Français sur quatre est exposé à l’aléa inondation, et les inondations sont le premier risque naturel en France ! Pourquoi l’eau stagne-t-elle à la surface ? Comment les scientifiques travaillent-ils pour essayer de prévoir au mieux les risques d’inondations ? Mac se rend à Beauvais découvrir les dernières solutions face aux crues.