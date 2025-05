e=m6 Spéciale patrimoine

Diffusé le 11/05/2025

E=m6 vous entraîne dans une escapade scientifique à travers la France, à la découverte des merveilles que la science a façonnées, révélées, ou tout simplement protégées. Du Canal du Midi, chef-d’œuvre hydraulique imaginé au XVIIe siècle et véritable défi technologique de son temps, aux falaises majestueuses d’Étretat, sculptées patiemment par la mer depuis des millions d’années, en passant par le Sacré-Cœur de Montmartre, bijou d’architecture et monument aux propriétés étonnantes… Arpentant les ruelles de Montmartre, Mac Lesggy nous aide à mieux connaître, préserver et admirer notre patrimoine.