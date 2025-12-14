e=m6 Spéciale repas de Noël

Lire la vidéo

Diffusé le 14/12/2025

Pour les fêtes de fin d’année, e=m6 vous emmène découvrir la fabrication de deux produits stars de nos tables : direction la Rochelle pour les huîtres et rencontre avec Jeffrey Cagnes pour la bûche de Noël ! Huîtres : des coquillages pleins de surprises et de saveurs ! Les fêtes de fin d'année voient une consommation massive d'huîtres en France, premier producteur européen. 60 % des huîtres françaises sont consommées entre le 15 et le 31 décembre. Mac explore un élevage près de La Rochelle pour découvrir le processus de production. Bûche de Noël « maison » : toutes les astuces de la science pour la réussir ! Chaque année, les pâtissiers inventent des bûches de Noël toujours plus spectaculaires et extravagantes. Avec l'aide du grand pâtissier Jeffrey Cagnes, e=m6 dévoile les secrets d'une bûche de Noël réussie. Entre chimie des ingrédients et physique des températures, vous apprendrez à maîtriser chaque étape pour créer votre devenir le roi de la bûche faite maison !