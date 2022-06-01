e=m6 Spéciale Titanic : les derniers secrets du paquebot le plus célèbre du monde !

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Diffusé le 03/05/2026

Il y a 40 ans, un submersible plongeait pour la première fois vers l’épave mythique du Titanic, découverte un an plus tôt à près de 4 000 mètres de profondeur dans l’Atlantique Nord. Aujourd’hui encore, ce géant brisé et ses secrets engloutis dans les abysses continuent de fasciner le monde entier. Des vestiges de La Cité de la Mer à Cherbourg, à la découverte du Nautile à l’IFREMER de Brest, en passant par les salles de restauration Arc’Antique à Nantes, Mac Lesggy remonte le fil de l’histoire du paquebot le plus célèbre du monde.