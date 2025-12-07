e=m6 Spéciale transports

Lire la vidéo

Diffusé le 07/12/2025

Le 13 décembre 2025 sera inauguré le premier téléphérique urbain d'Île-de-France, Câble 1, à Créteil. Mac Lesggy s’est rendu sur le chantier pour visiter en avant-première une cabine et tout vous expliquer sur ce bijou d’innovation qui va révolutionner la mobilité urbaine. Découvrez deux innovations qui transforment la mobilité urbaine : Câble 1, la première télécabine d'Île-de-France, et les secrets des feux de circulation. Mac Lesggy vous emmène en exclusivité sur le chantier de cette télécabine révolutionnaire à Créteil, puis vous ouvre les portes du poste de contrôle des feux tricolores du Val-de-Marne. De la télécabine urbaine à l'intelligence artificielle, pilotant les feux rouges, plongez dans le futur des transports urbains.